Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире

Состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2024 года среди игроков до 19-ти лет. Своих соперников узнала юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения), передает УНН со ссылкой на УАФ.

Напомним, 26 марта украинская команда эффектно завершила борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19) победой над Швейцарией (3:0). До этого подопечные Дмитрия Михайленко одолели Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). Сине-желтые с максимальным показателем выиграли свою группу и получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить 15-28 июля в Северной Ирландии с участием восьми сборных.

По итогам жеребьевки украинцы попали в группу А, где их соперниками будут Северная Ирландия, Норвегия и Италия. Из каждого квартета в полуфиналы выйдут по две лучшие сборные, 28 июля на "Виндзор Парк" в Белфасте будет разыгран главный трофей.

Матч за третье место не предусмотрен, а вот за пятое - состоится, поскольку именно пять представителей будет делегировать Европа на чемпионат мира 2025 года среди команд U-20, который пройдет в Чили с участием 24 сборных. Поэтому к четырем полуфиналистам присоединится победитель поединка между третьими командами групп. Как и полуфиналы, он запланирован на 25 июля.

Ранее

В 2019 году Украина завоевала золото на чемпионате мира среди юношеских сборных U-20.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024 (U-19)

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина, Северная Ирландия.

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания.

Добавим, что для украинской сборной U-19 это будет 8-й финальный турнир чемпионата Европы.