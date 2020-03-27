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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94780 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102297 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104401 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103503 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100402 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

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ЮНИСЕФ окажет поддержку Минсоцполитики в преодолении последствий эпидемии коронавируса

ЮНИСЕФ окажет поддержку Минсоцполитики в преодолении последствий эпидемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12734 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. ЮНИСЕФ предоставит Министерству социальной политики Украины экспертную поддержку по преодолению последствий эпидемии и развития программ защиты прав детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Министр социальной политики Украины Марина Лазебная и представители детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине в формате видеоконференции обсудили пути сотрудничества по вопросам защиты прав детей и преодоления последствий эпидемии коронавируса в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились, что фонд предоставит коммуникационную и экспертную поддержку министерству в процессе преодоления последствий эпидемии в контексте защиты прав ребенка.

"Качественная экспертная аналитика, которую предоставляет нам фонд ЮНИСЕФ и другие международные организации, а также точные статистические данные - это та основа, которая необходима для построения социальной политики по вопросам защиты прав детей и моделирование будущего в тяжелые кризисные времена", - отметила Лазебная.

Напомним, Европейский Союз будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий, в том числе предоставит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Украины.

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