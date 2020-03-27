ЮНИСЕФ окажет поддержку Минсоцполитики в преодолении последствий эпидемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. ЮНИСЕФ предоставит Министерству социальной политики Украины экспертную поддержку по преодолению последствий эпидемии и развития программ защиты прав детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Министр социальной политики Украины Марина Лазебная и представители детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине в формате видеоконференции обсудили пути сотрудничества по вопросам защиты прав детей и преодоления последствий эпидемии коронавируса в Украине", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились, что фонд предоставит коммуникационную и экспертную поддержку министерству в процессе преодоления последствий эпидемии в контексте защиты прав ребенка.
"Качественная экспертная аналитика, которую предоставляет нам фонд ЮНИСЕФ и другие международные организации, а также точные статистические данные - это та основа, которая необходима для построения социальной политики по вопросам защиты прав детей и моделирование будущего в тяжелые кризисные времена", - отметила Лазебная.
Напомним, Европейский Союз будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий, в том числе предоставит кредитную поддержку малого и среднего бизнеса Украины.