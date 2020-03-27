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ЮНІСЕФ надасть підтримку для Мінсоцполітики у подолання наслідків епідемії коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. ЮНІСЕФ надасть Міністерству соціальної політики України експертну підтримку щодо подолання наслідків епідемії та розвитку програм захисту прав дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Міністр соціальної політики України Марина Лазебна та представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні у форматі відеоконференції обговорили шляхи співпраці з питань захисту прав дітей та подолання наслідків епідемії коронавірусу в Україні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися, що фонд надасть комунікаційну та експертну підтримку міністерству у процесі подолання наслідків епідемії у контексті захисту прав дитини.

"Якісна експертна аналітика, яку надає нам фонд ЮНІСЕФ та інші міжнародні організації, а також точні статистичні дані - це та основа, що необхідна для побудови соціальної політики з питань захисту прав дітей та моделювання майбутнього в тяжкі кризові часи", - зазначила Лазебна.

Нагадаємо, Європейський Союз допомагатиме Україні в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків, в тому числі надасть кредитну підтримку малого та середнього бізнесу України.

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