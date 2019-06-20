Предполагаемому убийце Дарьи Лукьяненко готовится объявление о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокуратура готовит предполагаемому убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко объявления о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Подозреваемому в убийстве (11-летняя Дарья Лукьяненко - ред.) готовится объявление о подозрении", - сказали в прокуратуре.
Как сообщал УНН, владельца дома у которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса.
Напомним, при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. После чего Вячеслав Аброськин подтвердил, что полиция нашла тело девочки.
11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок и не вернулся.