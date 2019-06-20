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Ймовірному вбивці Дар’ї Лук’яненко готується оголошення про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура готує ймовірному вбивці 11-річної Дар’ї Лук’яненко оголошення про підозру. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Ймовірному вбивці Дар’ї Лук’яненко готується оголошення про підозру

"Підозрюваному у вбивстві (11-річна Дар’я Лук’яненко - ред.) готується оголошення про підозру", - сказали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, власника будинку біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляють до відділку поліції для допиту.

Нагадаємо, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірне тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко. Після чого В’ячеслав Аброськін підтвердив те, що поліція знайшла тіло дівчинки.

11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.

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