Ймовірному вбивці Дар’ї Лук’яненко готується оголошення про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура готує ймовірному вбивці 11-річної Дар’ї Лук’яненко оголошення про підозру. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
"Підозрюваному у вбивстві (11-річна Дар’я Лук’яненко - ред.) готується оголошення про підозру", - сказали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, власника будинку біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляють до відділку поліції для допиту.
Нагадаємо, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірне тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко. Після чого В’ячеслав Аброськін підтвердив те, що поліція знайшла тіло дівчинки.
11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.