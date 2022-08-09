Вероятность наступления россиян на Запорожье невысока, но не невозможна - глава ОВА

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«Накопление сил на Запорожском направлении происходит периодически. Периодически силы накапливаются, но как раз Запорожье, Запорожская область между Херсонской область, правобережьем, где достаточно активно идут действия, Донбассом, где идут активные действия», - сказал Старух.

Детали

Он отметил, что бывает, что накапливаются силы противника, а затем перебрасываются либо на Донецкое направление, либо на Херсонское направление.

«Пока вероятность наступления военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное», - добавил Старух.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские оккупанты перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье.

Старух сообщал, что самый горячий участок на Запорожье – это граница между Донецкой и Запорожской областями.