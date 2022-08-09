Вероятность наступления россиян на Запорожье невысока, но не невозможна - глава ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В настоящее время вероятность наступления россиян на Запорожскую область военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Накопление сил на Запорожском направлении происходит периодически. Периодически силы накапливаются, но как раз Запорожье, Запорожская область между Херсонской область, правобережьем, где достаточно активно идут действия, Донбассом, где идут активные действия», - сказал Старух.

Детали

Он отметил, что бывает, что накапливаются силы противника, а затем перебрасываются либо на Донецкое направление, либо на Херсонское направление.

«Пока вероятность наступления военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное», - добавил Старух.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские оккупанты перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье.

Старух сообщал, что самый горячий участок на Запорожье – это граница между Донецкой и Запорожской областями.

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