Ймовірність наступу росіян на Запоріжжя невисока, але не неможлива - голова ОВА

Цитата

«Накопичення сил на Запорізькому напрямку відбувається періодично. Періодично сили накопичуються, але якраз Запоріжжя, Запорізька область між Херсонщиною, правобережжям, де досить активно дії йдуть, Донбасом, де йдуть активні дії», - сказав Старух.

Деталі

Він зазначив, що буває, що накопичуються сили противника, а потім перекидаються або на Донецький напрямок або на Херсонський напрямок.

«Наразі вірогідність наступу військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе», - додав Старух.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські окупанти перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя.

Старух повідомляв, що найгарячіша ділянка на Запоріжжі – це кордон між Донецькою та Запорізькою областями.