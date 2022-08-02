Інститут вивчення війни: росія перекидає війська на Запоріжжя і, можливо, припиняє наступ на Слов'янськ

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Зазначається, що виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить росіян потужностей, так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області.

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"Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області", - пишуть аналітики.

ISW вказує, що передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

Нагадаємо

У Запорізькій області російські окупанти відкрили рекрутинговий центр для пошуку охочих взяти участь в акції на підтримку так званого референдуму щодо приєднання до рф.