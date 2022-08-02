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Інститут вивчення війни: росія перекидає війська на Запоріжжя і, можливо, припиняє наступ на Слов'янськ

Інститут вивчення війни: росія перекидає війська на Запоріжжя і, можливо, припиняє наступ на Слов'янськ

Київ • УНН

 • 192214 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські окупанти перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя і, можливо, припиняють кампанію з наступу на Слов’янськ – це, імовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить росіян потужностей, так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області.

Цитата

"Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області", - пишуть аналітики.

ISW вказує, що передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

Нагадаємо

У Запорізькій області російські окупанти відкрили рекрутинговий центр для пошуку охочих взяти участь в акції на підтримку так званого референдуму щодо приєднання до рф.

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