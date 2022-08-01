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На Запоріжжі окупанти набирають масовку для акцій в підтримку референдуму – розвідка

На Запоріжжі окупанти набирають масовку для акцій в підтримку референдуму – розвідка

Київ • УНН

 • 93002 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Запорізькій області російські окупанти відкрили рекрутинговий центр для пошуку охочих взяти участь в акції на підтримку так званого референдуму щодо приєднання до рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Цитата

"В тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати "масовку" на так званих "спонтанних акціях" в підтримку проведення референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян рф. Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар-акцій", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними ГУР, робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину "Фокстрот". Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою. Втім, таких не багато, навіть незважаючи на серйозні "матеріальні стимули". З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму.

Також продовжується завезення так званих "гуманітарних вантажів" з території рф. Умовами отримання "гуманітарки" або її грошової компенсації є участь у так званих "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено "громадський рух "Мы вместе с россией"". Його завдання – організація проплачених "масових акцій на підтримку референдуму".

Курувати питаннями розподілу "гуманітарки" та проведення акцій призначають місцевих жителів з проросійськими поглядами і представники партії "єдина росія".

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомляє, що членів путінської партії "єдина росія" відправили на тимчасово захоплені території України, щоб підготувати псевдореферендуми щодо приєднання до рф.

Українські Національні Новини

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