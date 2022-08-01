На Запоріжжі окупанти набирають масовку для акцій в підтримку референдуму – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Запорізькій області російські окупанти відкрили рекрутинговий центр для пошуку охочих взяти участь в акції на підтримку так званого референдуму щодо приєднання до рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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"В тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати "масовку" на так званих "спонтанних акціях" в підтримку проведення референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян рф. Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар-акцій", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ГУР, робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину "Фокстрот". Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою. Втім, таких не багато, навіть незважаючи на серйозні "матеріальні стимули". З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму.
Також продовжується завезення так званих "гуманітарних вантажів" з території рф. Умовами отримання "гуманітарки" або її грошової компенсації є участь у так званих "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено "громадський рух "Мы вместе с россией"". Його завдання – організація проплачених "масових акцій на підтримку референдуму".
Курувати питаннями розподілу "гуманітарки" та проведення акцій призначають місцевих жителів з проросійськими поглядами і представники партії "єдина росія".
Нагадаємо
Інститут вивчення війни повідомляє, що членів путінської партії "єдина росія" відправили на тимчасово захоплені території України, щоб підготувати псевдореферендуми щодо приєднання до рф.