Російських чиновників путінської партії відправили на тимчасово окуповані території для проведення псевдореферендумів, - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Інститут вивчення війни повідомляє, що членів путінської партії "єдина росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки до псевдореферендумів щодо приєднання до рф, передає УНН.
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Російські окупаційні чиновники просувають організацію під назвою «Ми разом з росією» в окупованих українських областях, ймовірно, щоб підготувати території до анексії та псевдореферендумів.
Російський окупаційний чиновник Володимир Рогін заявив російському виданню «Русский мир» 27 липня, що «рух перетвориться на ефективну платформу, яка прискорить процес входження регіону до складу росії».
РосЗМІ 26 липня повідомили, що члени «єдиної росії», політичної партії президента путіна, і члени партії «всеросійський народний фронт» комплектують штаби організації в окупованих областях України.
Нагадаємо
В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф.