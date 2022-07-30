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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26291 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російських чиновників путінської партії відправили на тимчасово окуповані території для проведення псевдореферендумів, - ISW

Російських чиновників путінської партії відправили на тимчасово окуповані території для проведення псевдореферендумів, - ISW

Київ • УНН

 • 105440 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Інститут вивчення війни повідомляє, що членів путінської партії "єдина росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки до псевдореферендумів щодо приєднання до рф, передає УНН.

Деталі

Російські окупаційні чиновники просувають організацію під назвою «Ми разом з росією» в окупованих українських областях, ймовірно, щоб підготувати території до анексії та псевдореферендумів.

Російський окупаційний чиновник Володимир Рогін заявив російському виданню «Русский мир» 27 липня, що «рух перетвориться на ефективну платформу, яка прискорить процес входження регіону до складу росії».

РосЗМІ 26 липня повідомили, що члени «єдиної росії», політичної партії президента путіна, і члени партії «всеросійський народний фронт» комплектують штаби організації в окупованих областях України.

Нагадаємо

В окупованих Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф.

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