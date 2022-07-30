Российских чиновников путинской партии отправили на временно оккупированные территории для проведения псевдореферендумов, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Институт изучения войны сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки к псевдореферендумам по присоединению к РФ, передает УНН.
Детали
Российские оккупационные чиновники продвигают организацию под названием «Мы вместе с россией» в оккупированных украинских областях, вероятно, чтобы подготовить территории к аннексии и псевдореферендуму.
Российский оккупационный чиновник Владимир Рогин заявил российскому изданию «Русский мир» 27 июля, что «движение превратится в эффективную платформу, которая ускорит процесс вхождения региона в состав России».
РосСМИ 26 июля сообщили, что члены «единой россии», политической партии президента путина, и члены партии «всероссийский народный фронт» комплектуют штабы организации в оккупированных областях Украины.
Напомним
В оккупированных Херсонской и Запорожской областях рашисты создают избиркомы для "референдума" о присоединении к РФ.