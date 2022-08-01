В Запорожской области оккупанты набирают массовку для акций в поддержку референдума – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Запорожской области российские оккупанты открыли рекрутинговый центр для поиска желающих принять участие в акции в поддержку так называемого референдума относительно присоединения к рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
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"Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области представители оккупационных властей проводят поиск коллаборантов, которые будут создавать "массовку" на так называемых "спонтанных акциях" в поддержку проведения референдума. Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать соответствующую картинку в телевизоре для граждан рф. В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов для проведения пиар-акций", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ГУР, рабочий штаб этих представителей открыт в захваченном помещении магазина "Фокстрот". Кроме того, в Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями. Впрочем, таких немного, даже несмотря на серьезные "материальные стимулы". С целью создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены завозить "активистов" с территории оккупированного Крыма.
Также продолжается завоз так называемых "гуманитарных грузов" с территории рф. Условиями получения "гуманитарки" или ее денежной компенсации является участие в так называемых "акциях поддержки" оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Для координации действий создано общественное движение "Мы вместе с россией". Его задача – организация проплаченных "массовых акций в поддержку референдума".
Курировать вопросами распределения "гуманитарки" и проведения акций назначают местных жителей с пророссийскими взглядами и представители партии "единая россия".
Напомним
Институт изучения войны сообщает, что членов путинской партии "единая россия" отправили на временно захваченные территории Украины, чтобы подготовить псевдореферендумы по присоединению к рф.