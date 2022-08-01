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В Запорожской области оккупанты набирают массовку для акций в поддержку референдума – разведка

В Запорожской области оккупанты набирают массовку для акций в поддержку референдума – разведка

Киев • УНН

 • 93000 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Запорожской области российские оккупанты открыли рекрутинговый центр для поиска желающих принять участие в акции в поддержку так называемого референдума относительно присоединения к рф. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Цитата

"Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области представители оккупационных властей проводят поиск коллаборантов, которые будут создавать "массовку" на так называемых "спонтанных акциях" в поддержку проведения референдума. Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать соответствующую картинку в телевизоре для граждан рф. В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов для проведения пиар-акций", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ГУР, рабочий штаб этих представителей открыт в захваченном помещении магазина "Фокстрот". Кроме того, в Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями. Впрочем, таких немного, даже несмотря на серьезные "материальные стимулы". С целью создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены завозить "активистов" с территории оккупированного Крыма.

Также продолжается завоз так называемых "гуманитарных грузов" с территории рф. Условиями получения "гуманитарки" или ее денежной компенсации является участие в так называемых "акциях поддержки" оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Для координации действий создано общественное движение "Мы вместе с россией". Его задача – организация проплаченных "массовых акций в поддержку референдума".

Курировать вопросами распределения "гуманитарки" и проведения акций назначают местных жителей с пророссийскими взглядами и представители партии "единая россия".

Напомним

Институт изучения войны сообщает, что членов путинской партии "единая россия" отправили на временно захваченные территории Украины, чтобы подготовить псевдореферендумы по присоединению к рф.

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