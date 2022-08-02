Институт изучения войны: россия перебрасывает войска на Запорожье и, возможно, прекращает наступление на Славянск

Детали

Отмечается, что вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит россиян мощностей, равно как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области.

Цитата

"Вывод войск, скорее всего, создаст возможность для Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении – так же, как захват россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области", - пишут аналитики.

ISW указывает, что передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут происходить по всей южной оси.

Напомним

В Запорожской области российские оккупанты открыли рекрутинговый центр для поиска желающих принять участие в акции в поддержку так называемого референдума по присоединению к рф.