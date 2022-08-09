Найгарячіше на Запоріжжі на межі з Донецькою областю - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найгарячіша ділянка на Запоріжжі – це кордон між Донецькою та Запорізькою областями. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Найгарячіша (ділянка – ред.), як завжди, – це кордон між Донецькою та Запорізькою областю. Там найгарячіше. Сьогодні зранку продовжилися обстріли міста Гуляйполя. Обстріли були Оріхівської громади і обстріли Кам'янського, безпосередньо – це Василівський район, частини Пологівського району. Найгарячіше наразі за цю частину доби, яка відбулася – це Гуляйполе та східніше», - розповів Старух.
Доповнення
Російські окупаційні війська завдали авіаудару біля селища Щербаки у Запорізькій області.