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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 61959 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Найгарячіше на Запоріжжі на межі з Донецькою областю - голова ОВА

Найгарячіше на Запоріжжі на межі з Донецькою областю - голова ОВА

Київ • УНН

 • 223217 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найгарячіша ділянка на Запоріжжі – це кордон між Донецькою та Запорізькою областями. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Найгарячіша (ділянка – ред.), як завжди, – це кордон між Донецькою та Запорізькою областю. Там найгарячіше. Сьогодні зранку продовжилися обстріли міста Гуляйполя. Обстріли були Оріхівської громади і обстріли Кам'янського, безпосередньо – це Василівський район, частини Пологівського району. Найгарячіше наразі за цю частину доби, яка відбулася – це Гуляйполе та східніше», - розповів Старух.

Доповнення

Російські окупаційні війська завдали авіаудару біля селища Щербаки у Запорізькій області.

Українські Національні Новини

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