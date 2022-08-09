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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Армія рф завдала авіаудару по Запорізькій області

Армія рф завдала авіаудару по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 211877 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупаційні війська завдали авіаудару біля селища Щербаки у Запорізькій області. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби обстріли окупантів було зафіксовано в районі Оріхова, Степногірська, Камʼянського, а також сіл Новоданилівка на Оріхівщині та Гуляйпільське і Ольгівське на Гуляйпільщині. А біля села Щербаки Пологівського району рашисти завдали авіаудару. Також учора до Нацполіції надійшло дванадцять повідомлень про руйнування обʼєктів цивільної інфраструктури в Оріхові, Камʼянському, Новояковлівці, які рашисти продовжують цинічно та безжально нищити", - ідеться у повідомленні.

Додамо

Ситуація на фронті на Запорізькому напрямку практично не змінилася. Ворог зосереджується на тому, щоб утримати раніше зайняті рубежі та продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби обстріли окупантів було зафіксовано в районі Оріхова, Степногірська, Камʼянського, а також сіл Новоданилівка на Оріхівщині та Гуляйпільське і Ольгівське на Гуляйпільщині.

Нагадаємо

6 серпня повідомили, що у центрі Бердянська Запорізької області біля захопленого російськими окупантами міського відділу поліції стався вибух

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