Армія рф завдала авіаудару по Запорізькій області

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"Протягом минулої доби обстріли окупантів було зафіксовано в районі Оріхова, Степногірська, Камʼянського, а також сіл Новоданилівка на Оріхівщині та Гуляйпільське і Ольгівське на Гуляйпільщині. А біля села Щербаки Пологівського району рашисти завдали авіаудару. Також учора до Нацполіції надійшло дванадцять повідомлень про руйнування обʼєктів цивільної інфраструктури в Оріхові, Камʼянському, Новояковлівці, які рашисти продовжують цинічно та безжально нищити", - ідеться у повідомленні.



Додамо



Ситуація на фронті на Запорізькому напрямку практично не змінилася. Ворог зосереджується на тому, щоб утримати раніше зайняті рубежі та продовжує здійснювати обстріли позицій українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби обстріли окупантів було зафіксовано в районі Оріхова, Степногірська, Камʼянського, а також сіл Новоданилівка на Оріхівщині та Гуляйпільське і Ольгівське на Гуляйпільщині.

Нагадаємо

6 серпня повідомили, що у центрі Бердянська Запорізької області біля захопленого російськими окупантами міського відділу поліції стався вибух.