У центрі Бердянська стався вибух біля захопленого рф відділу поліції - СтратКом ЗСУ

Цитата

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Також про те, що "в окупованому Бердянську вибух біля будівлі поліції" та про те, що в рашистів є втрати, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Доповнення

росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, розконсервовує техніку, повідомляють у Генштабі.