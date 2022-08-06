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У центрі Бердянська стався вибух біля захопленого рф відділу поліції - СтратКом ЗСУ

У центрі Бердянська стався вибух біля захопленого рф відділу поліції - СтратКом ЗСУ

Київ • УНН

 • 314711 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У центрі тимчасово зайнятого окупантами Бердянська Запорізької області стався вибух біля захопленого рф міського відділу поліції, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Також про те, що "в окупованому Бердянську вибух біля будівлі поліції" та про те, що в рашистів є втрати, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Доповнення

росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, розконсервовує техніку, повідомляють у Генштабі.

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