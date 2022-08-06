У центрі Бердянська стався вибух біля захопленого рф відділу поліції - СтратКом ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У центрі тимчасово зайнятого окупантами Бердянська Запорізької області стався вибух біля захопленого рф міського відділу поліції, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Цитата
"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.
Також про те, що "в окупованому Бердянську вибух біля будівлі поліції" та про те, що в рашистів є втрати, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Доповнення
росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, розконсервовує техніку, повідомляють у Генштабі.