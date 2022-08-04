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росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, розконсервовує техніку

росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, розконсервовує техніку

Київ • УНН

 • 88524 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російські окупанти нарощують сили на Запорізькому та Херсонському напрямках та розконсервовують техніку. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Медіа Центрі "Україна".

Громов зазначив, що росія продовжує використовувати «сирійський» досвід – тотально знищує цивільну інфраструктуру та мирне населення шляхом завдання ракетно-авіаційних ударів. Також противник нарощує свої сили для ведення тривалих бойових дій на нашій території.

Цитата

«Окупант продовжує збільшувати сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно – тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку», - сказав Громов.

За словами бригадного генерала, поповнення сил та засобів росія здійснює через Керченський міст та територію Криму. Також півострів використовується як плацдарм для особового складу та озброєння. Відмічається перебазування армійської авіації Східного військового округу на територію Криму.

За повідомленнями Генштабу, росія продовжує розконсервовувати техніку з довгострокового зберігання.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що росія перекидає велику кількість військових на територію тимчасово окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні у боях проти ЗСУ.

Українські Національні Новини

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