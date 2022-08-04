росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках, розконсервовує техніку

Громов зазначив, що росія продовжує використовувати «сирійський» досвід – тотально знищує цивільну інфраструктуру та мирне населення шляхом завдання ракетно-авіаційних ударів. Також противник нарощує свої сили для ведення тривалих бойових дій на нашій території.

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«Окупант продовжує збільшувати сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно – тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку», - сказав Громов.

За словами бригадного генерала, поповнення сил та засобів росія здійснює через Керченський міст та територію Криму. Також півострів використовується як плацдарм для особового складу та озброєння. Відмічається перебазування армійської авіації Східного військового округу на територію Криму.

За повідомленнями Генштабу, росія продовжує розконсервовувати техніку з довгострокового зберігання.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що росія перекидає велику кількість військових на територію тимчасово окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні у боях проти ЗСУ.