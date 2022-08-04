россия наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях, расконсервирует технику

Громов отметил, что россия продолжает использовать «сирийский» опыт – тотально уничтожает гражданскую инфраструктуру и мирное население путем нанесения ракетно-авиационных ударов. Также противник увеличивает свои силы для ведения долгих боевых действий на нашей местности.

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«Оккупант продолжает увеличивать силы на Запорожском и Херсонском направлениях. На Криворожское направление оккупант перебросил три батальонно – тактические группы из Новопавловского направления, а также ввел одну такую ​​группу на Запорожском направлении», - сказал Громов.

По словам бригадного генерала, пополнение сил и средств россия осуществляет через Керченский мост и территорию Крыма. Также остров используется как плацдарм для личного состава и вооружения. Отмечается перебазировка армейской авиации Восточного военного округа на территорию Крыма.

По сообщениям Генштаба, россия продолжает расконсервировать технику по долгосрочному хранению.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что россия перебрасывает большое количество военных на территорию временно оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируют применить на юге в боях против ВСУ.