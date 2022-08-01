Наступ ЗСУ змушує росію наростити війська на захопленому півдні – розвідка

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Скібіцький зазначив, що рф два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до захопленого Херсона. Також ворожа армія перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовували для атаки на Слов’янськ.

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"Якби росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в рф", – сказав представник ГУР МОУ.

За його словами, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військових за кордоном.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки – успіху не мав, відійшов. ТРиває перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 41 030 осіб, 1768 танків та сотень одиниць військової техніки.