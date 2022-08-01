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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Наступ ЗСУ змушує росію наростити війська на захопленому півдні – розвідка

Наступ ЗСУ змушує росію наростити війська на захопленому півдні – розвідка

Київ • УНН

 • 115604 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. росія перекидає велику кількість військових на територію тимчасово окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні у боях проти ЗСУ. Про це це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю виданню The Guardian, передає УНН.

Деталі

Скібіцький зазначив, що рф два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до захопленого Херсона. Також ворожа армія перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовували для атаки на Слов’янськ.

Цитата

"Якби росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в рф", – сказав представник ГУР МОУ.

За його словами, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військових за кордоном.

Нагадаємо 

За даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки – успіху не мав, відійшов. ТРиває перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 41 030 осіб, 1768 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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