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Наступление ВСУ заставляет россию нарастить войска на захваченном юге – разведка

Наступление ВСУ заставляет россию нарастить войска на захваченном юге – разведка

Киев • УНН

 • 115604 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. россия перебрасывает большое количество военных на территорию временно оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируют применить на юге в боях против ВСУ. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию The Guardian, передает УНН.

Детали 

Скибицкий отметил, что россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в захваченный Херсон. Также вражеская армия перебрасывает войска со своего восточного военного округа, которые использовали для атаки на Славянск.

Цитата

"Если бы россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в рф", - сказал представитель ГУР МОУ.

По его словам, кроме дополнительного оружия, Украине нужна помощь в подготовке военных за границей.

Напомним 

По данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационные удары недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки – успеха не имел, отошел. Продолжается перегруппировка вражеских войск в Запорожском направлении.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 41 030 человек, 1768 танков и сотен единиц военной техники.

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