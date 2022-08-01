Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 41 тисячу

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 41 030 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1768 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7),



артилерійських систем – 932 (+16),



РСЗВ - 259 (+0),



засобів ППО - 117 (+0),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 190 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),



крилатих ракет - 174 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10),



спецтехніки - 82 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині.