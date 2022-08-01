Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 41 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 030 осіб, 1768 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 41 030 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1768 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7),
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- артилерійських систем – 932 (+16),
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- РСЗВ - 259 (+0),
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- засобів ППО - 117 (+0),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 190 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
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- крилатих ракет - 174 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10),
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- спецтехніки - 82 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині.