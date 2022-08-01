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росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, але не в змозі - Гайдай

росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, але не в змозі - Гайдай

Київ • УНН

 • 130622 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині - вони не можуть уже майже місяць окупувати невеличку частину Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут, але окупувати невеличку частину Луганщини вже майже місяць не в змозі. Там Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога", - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

Гайдай відзначив, що "окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що". "Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й боях на Луганщині", - вказав голова ОВА.

Посадовець також повідомив, що 31 липня росіяни:

  • сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів;
  • чотири рази долучали установки залпового вогню;
  • здійснили три спроби танкового тиску;
  • тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції.

"За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника", - зазначив Гайдай.

При цьому голова ОВА зауважив, що окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах, але реалізації немає. 

Доповнення

Днями ЗСУ вразили вогнем розвідгрупу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам'янського на Луганщині.

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