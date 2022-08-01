росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, але не в змозі - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російським загарбникам не вдається розвинути наступ на Бахмут на Донеччині - вони не можуть уже майже місяць окупувати невеличку частину Луганщини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут, але окупувати невеличку частину Луганщини вже майже місяць не в змозі. Там Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога", - написав Гайдай у Telegram.
Деталі
Гайдай відзначив, що "окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що". "Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й боях на Луганщині", - вказав голова ОВА.
Посадовець також повідомив, що 31 липня росіяни:
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- сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів;
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- чотири рази долучали установки залпового вогню;
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- здійснили три спроби танкового тиску;
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- тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції.
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"За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника", - зазначив Гайдай.
При цьому голова ОВА зауважив, що окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах, але реалізації немає.
Доповнення
Днями ЗСУ вразили вогнем розвідгрупу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам'янського на Луганщині.