росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, але не в змозі - Гайдай

Цитата

"росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут, але окупувати невеличку частину Луганщини вже майже місяць не в змозі. Там Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога", - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

Гайдай відзначив, що "окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що". "Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й боях на Луганщині", - вказав голова ОВА.

Посадовець також повідомив, що 31 липня росіяни:



сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів;



чотири рази долучали установки залпового вогню;



здійснили три спроби танкового тиску;



тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій та у всіх випадках змушені були відійти на попередньо зайняті позиції.



"За добу знешкоджені ще дві розвідувальні групи противника", - зазначив Гайдай.

При цьому голова ОВА зауважив, що окупаційною владою було зроблено багато гучних заяв щодо швидкої відбудови інфраструктури в захоплених містах, але реалізації немає.

Доповнення

Днями ЗСУ вразили вогнем розвідгрупу росіян, яка діяла поблизу Верхньокам'янського на Луганщині.