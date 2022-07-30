ЗСУ вразили вогнем розвідгрупу росіян на Луганщині - Гайдай

Гайдай наголосив, що раніше окупантам вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Та зараз міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для контрнаступу ЗСУ, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати.

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“Як бачите, за останній місяць їхнє просування втратило стрімкість. Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців”, – зазначив Гайдай.

Деталі

Водночас, зі слів голови ОВА, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, застосоовані міномети.

Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах.

Доповнення

28 липня українські захисники на сході України відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами.