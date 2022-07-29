Українські захисники на сході відбили ще 6 штурмових спроб росіян, які відійшли з втратами - Гайдай

Деталі

Зокрема, зі слів Гайдая, протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети. Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця в обороні української армії, уточнити позиції українських військ, тому атакують із різних сторін, додав він.

У Кремінній, Попасній, Рубіжному на Луганщині, за даними Гайдая, за три місяці не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення рф. Така ж сама ситуація спостерігається в Лисичанську і Сєвєродонецьку. Не дивлячись на те, що в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, проте це відбувається виключно готівкою через пошту.

“Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет-зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської "сберкассы”, – додав Гайдай.

Голова ОВА також нагадав, що раніше у кожному населеному пункті, який контролювала українська армія, після руйнування системи водопостачання співробітники ДСНС до останнього займалися підвозом води – і питної, і технічної. Зокрема, адресно доставляли по декілька десятків тонн на день.

Окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою. Містянам необхідно відстояти чергу і, можливо, тоді вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит, зазначив Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що російські окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.