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Українські захисники на сході відбили ще 6 штурмових спроб росіян, які відійшли з втратами - Гайдай

Українські захисники на сході відбили ще 6 штурмових спроб росіян, які відійшли з втратами - Гайдай

Київ • УНН

 • 113283 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Українські захисники на сході України за минулу добу відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Деталі

Зокрема, зі слів Гайдая, протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети. Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця в обороні української армії, уточнити позиції українських військ, тому атакують із різних сторін, додав він.

У Кремінній, Попасній, Рубіжному на Луганщині, за даними Гайдая, за три місяці не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення рф. Така ж сама ситуація спостерігається в Лисичанську і Сєвєродонецьку. Не дивлячись на те, що в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, проте це відбувається виключно готівкою через пошту.

“Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет-зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської "сберкассы”, – додав Гайдай.

Голова ОВА також нагадав, що раніше у кожному населеному пункті, який контролювала українська армія, після руйнування системи водопостачання співробітники ДСНС до останнього займалися підвозом води – і питної, і технічної. Зокрема, адресно доставляли по декілька десятків тонн на день.

Окупаційна влада пообіцяла швидко відремонтувати все те, що сама й знищила, але спливає місяць за місяцем, а в містах лише встановлюють ємності для наповнення технічною водою. Містянам необхідно відстояти чергу і, можливо, тоді вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит, зазначив Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв, що російські окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.

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