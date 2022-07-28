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На Луганщині росіяни тиснуть з усіх боків, а ЗСУ тримають їх майже на одному місці - Гайдай

На Луганщині росіяни тиснуть з усіх боків, а ЗСУ тримають їх майже на одному місці - Гайдай

Київ • УНН

 • 168572 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотири удари. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів», - повідомив Гайдай.

За його словами, наразі відбито шість із семи атак ворога. У чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки.

«Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським. Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці», - написав Гайдай.

Деталі

Голова ОВА повідомив, що водночас у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. «Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року», - зазначив Гайдай.

За його словами, росіяни оголосили про роботу чотирьох шкіл. Утім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. «Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, у багатьох з яких не знаходилось вільних місць», - повідомив він.

Доповнення

Гайдай раніше повідомляв, що для того, щоб закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються.

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