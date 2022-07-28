В Луганской области россияне давят со всех сторон, а ВСУ держат их почти на одном месте - Гайдай

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«Чтобы выполнить задачу, враг все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию. Только с воздуха россияне нанесли по меньшей мере четыре удара. К сожалению, достигли целей две ракеты. Наши населенные пункты четырежды были обстреляны из минометов», - сообщил Гайдай.

По его словам, в настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупант для усиления огневого воздействия задействовал танки.

«Почти повсюду россияне вынуждены были отойти с потерями. В частности, снова отчаяние их ждало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским. Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться к большим городам Донецкой области. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте», - написал Гайдай.

Детали

Глава ОВА сообщил, что в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и свет. «Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года», – отметил Гайдай.

По его словам, россияне объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. «Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест», - сообщил он.

Дополнение

Гайдай ранее сообщал, что для того, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются.