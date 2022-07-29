Украинские защитники на востоке отразили еще 6 штурмовых попыток россиян, отошедших с потерями - Гайдай

Детали

В частности, по словам Гайдая, в течение 28 июля россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы. Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в обороне украинской армии, уточнить позиции украинских войск, поэтому атакуют с разных сторон, добавил он.

В Кременной, Попасной, Рубежном в Луганской области, по данным Гайдая, за три месяца не установлено ни одного банкомата, не работают и уцелевшие после вторжения рф. Такая же ситуация наблюдается в Лисичанске и Северодонецке. Несмотря на то, что во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако это происходит исключительно наличными по почте.

“Об открытиях банков, и тем более банкоматов, речь не идет. То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эти наличные после так называемого референдума в сентябре. Захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо- и электроснабжение, но даже элементарное – Интернет-связь для работы банковской системы. Денежное обращение на уровне советской "сберкассы”, – добавил Гайдай.

Глава ОВА также напомнил, что ранее в каждом населенном пункте, который контролировала украинская армия, после разрушения системы водоснабжения сотрудники ГСЧС до последнего занимались подвозом воды – и питьевой, и технической. В частности, адресно доставлялось по несколько десятков тонн в день.

Оккупационные власти пообещали быстро отремонтировать все то, что сама и уничтожила, но истекает месяц за месяцем, а в городах только устанавливают емкости для наполнения технической водой. Горожанам необходимо отстоять очередь и, возможно, тогда удастся вернуться домой не с пустыми руками. Питьевая вода – вообще дефицит, отметил Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщал, что российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте.