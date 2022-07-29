Украинские защитники на востоке отразили еще 6 штурмовых попыток россиян, отошедших с потерями - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Украинские защитники на востоке Украины за минувшие сутки отразили шесть штурмовых попыток россиян, вынужденных отойти с потерями. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Детали
В частности, по словам Гайдая, в течение 28 июля россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы. Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в обороне украинской армии, уточнить позиции украинских войск, поэтому атакуют с разных сторон, добавил он.
В Кременной, Попасной, Рубежном в Луганской области, по данным Гайдая, за три месяца не установлено ни одного банкомата, не работают и уцелевшие после вторжения рф. Такая же ситуация наблюдается в Лисичанске и Северодонецке. Несмотря на то, что во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако это происходит исключительно наличными по почте.
“Об открытиях банков, и тем более банкоматов, речь не идет. То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эти наличные после так называемого референдума в сентябре. Захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо- и электроснабжение, но даже элементарное – Интернет-связь для работы банковской системы. Денежное обращение на уровне советской "сберкассы”, – добавил Гайдай.
Глава ОВА также напомнил, что ранее в каждом населенном пункте, который контролировала украинская армия, после разрушения системы водоснабжения сотрудники ГСЧС до последнего занимались подвозом воды – и питьевой, и технической. В частности, адресно доставлялось по несколько десятков тонн в день.
Оккупационные власти пообещали быстро отремонтировать все то, что сама и уничтожила, но истекает месяц за месяцем, а в городах только устанавливают емкости для наполнения технической водой. Горожанам необходимо отстоять очередь и, возможно, тогда удастся вернуться домой не с пустыми руками. Питьевая вода – вообще дефицит, отметил Гайдай.
Дополнение
Гайдай сообщал, что российские оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донецкой области. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте.