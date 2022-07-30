ВСУ поразили огнем разведгруппу россиян в Луганской области - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Вооруженные Силы Украины поразили огнем разведгруппу россиян, действовавшую вблизи Верхнекаменского в Луганской области. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Гайдай подчеркнул, что ранее оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного превосходства в артиллерии. Но сейчас международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для контрнаступления ВСУ, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало труднее пополнять запасы оружия и маневрировать.
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“Как видите, за последний месяц их продвижение потеряло стремительность. В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донецкую область. Одна из таких попыток была остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы вовремя обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить. Отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону украинцев”, – отметил Гайдай.
Детали
В то же время, по словам главы ОВА, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.
Так, в течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одну танковую, применены минометы.
Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, нанеся удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам.
Дополнение
28 июля украинские защитники на востоке Украины отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями.