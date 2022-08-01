россияне пытаются развить наступление на Бахмут, но не в состоянии – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области - они не могут уже почти месяц оккупировать небольшую часть Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганской области уже почти месяц не в состоянии. Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага", - написал Гайдай в Telegram.
Детали
Гайдай отметил, что "оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем". "Сейчас численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях в Луганской области", - указал глава ОВА.
Чиновник также сообщил, что 31 июля россияне:
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- семь раз обстреливали населенные пункты и позиции наших войск из ствольной артиллерии и минометов;
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- четыре раза подключали установки залпового огня;
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- предприняли три попытки танкового давления;
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- трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предварительно занятые позиции.
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"За сутки обезврежены еще две разведывательные группы противника", – отметил Гайдай.
При этом глава ОВА отметил, что оккупационными властями было сделано много громких заявлений относительно быстрого восстановления инфраструктуры в захваченных городах, но реализации нет.
Дополнение
На днях ВСУ поразили огнем разведгруппу россиян, действовавшую вблизи Верхнекаменского в Луганской области.