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россияне пытаются развить наступление на Бахмут, но не в состоянии – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области - они не могут уже почти месяц оккупировать небольшую часть Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганской области уже почти месяц не в состоянии. Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Гайдай отметил, что "оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем". "Сейчас численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях в Луганской области", - указал глава ОВА.

Чиновник также сообщил, что 31 июля россияне:

  • семь раз обстреливали населенные пункты и позиции наших войск из ствольной артиллерии и минометов;
  • четыре раза подключали установки залпового огня;
  • предприняли три попытки танкового давления;
  • трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предварительно занятые позиции.

"За сутки обезврежены еще две разведывательные группы противника", – отметил Гайдай.

При этом глава ОВА отметил, что оккупационными властями было сделано много громких заявлений относительно быстрого восстановления инфраструктуры в захваченных городах, но реализации нет. 

Дополнение

На днях ВСУ поразили огнем разведгруппу россиян, действовавшую вблизи Верхнекаменского в Луганской области.

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