россияне пытаются развить наступление на Бахмут, но не в состоянии – Гайдай

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"россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганской области уже почти месяц не в состоянии. Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Гайдай отметил, что "оккупанты были уверены в скорой и легкой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем". "Сейчас численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. То есть тактика та же, что и в боях в Луганской области", - указал глава ОВА.

Чиновник также сообщил, что 31 июля россияне:



семь раз обстреливали населенные пункты и позиции наших войск из ствольной артиллерии и минометов;



четыре раза подключали установки залпового огня;



предприняли три попытки танкового давления;



трижды использовали авиационную поддержку собственных штурмовых действий и во всех случаях вынуждены были отойти на предварительно занятые позиции.



"За сутки обезврежены еще две разведывательные группы противника", – отметил Гайдай.

При этом глава ОВА отметил, что оккупационными властями было сделано много громких заявлений относительно быстрого восстановления инфраструктуры в захваченных городах, но реализации нет.

Дополнение

На днях ВСУ поразили огнем разведгруппу россиян, действовавшую вблизи Верхнекаменского в Луганской области.