Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 41 тысячу

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.08 ориентировочно составляют:



личного состава - около 41 030 (+200) человек ликвидировано,



танков ‒ 1768 (+5),



боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7),



артиллерийских систем – 932 (+16),



РСЗО – 259 (+0),



средств ПВО - 117 (+0),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 190 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),



крылатых ракет – 174 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10),



спецтехники – 82 (+2).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области.