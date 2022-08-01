Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 41 тысячу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения в рф, в Украине достигли уже около 41 030 человек, 1768 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.08 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 41 030 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1768 (+5),
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- боевых бронированных машин ‒ 4011 (+7),
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- артиллерийских систем – 932 (+16),
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- РСЗО – 259 (+0),
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- средств ПВО - 117 (+0),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 190 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),
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- крылатых ракет – 174 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2912 (+10),
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- спецтехники – 82 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Российским захватчикам не удается развить наступление на Бахмут в Донецкой области.