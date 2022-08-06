В центре Бердянска произошел взрыв возле захваченного рф отдела полиции - СтратКом ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В центре временно занятого оккупантами Бердянска Запорожской области произошел взрыв возле захваченного рф городского отдела полиции, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, пишет УНН.
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"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении СтратКома ВСУ.
Также о том, что "в оккупированном Бердянске взрыв возле здания полиции" и о том, что у рашистов есть потери, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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россия наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях, расконсервирует технику, сообщают в Генштабе.