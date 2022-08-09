Армия рф нанесла авиаудар по Запорожской области

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"За прошедшие сутки обстрелы оккупантов были зафиксированы в районе Орехова, Степногорска, Каменского, а также сел Новоданиловка на Ореховщине и Гуляйпольское и Ольговское на Гуляйпольщине. А возле села Щербаки Пологовского района рашисты нанесли авиаудар. Также вчера в Нацполицию поступило двенадцать сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Орехове, Каменском, Новояковловке, которые рашисты продолжают цинично и безжалостно уничтожать", - говорится в сообщении.



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Ситуация на фронте на Запорожском направлении практически не изменилась. Враг сосредотачивается на том, чтобы удержать ранее занятые рубежи и продолжает обстреливать позиции украинских защитников вдоль всей линии столкновения.

За прошедшие сутки обстрелы оккупантов были зафиксированы в районе Орехова, Степногорска, Каменского, а также сел Новоданиловка Ореховского района и сел Гуляйпольское и Ольговское Гуляйпольского района.

Напоним

6 августа сообщили, что в центре Бердянска Запорожской области возле захваченного российскими оккупантами городского отдела полиции произошел взрыв.