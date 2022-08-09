Горячее всего на Запорожье на границе с Донецкой областью - глава ОВА

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«Самый горячий (участок – ред.), как всегда, – это граница между Донецкой и Запорожской областью. Там горячее всего. Сегодня утром продолжились обстрелы города Гуляйполя. Обстрелы были Ореховской громады и обстрелы Каменского, непосредственно – это Васильевский район, части Пологовского района. Горячее всего за эту часть суток, которая прошла – это Гуляйполе и восточнее», - рассказал Старух.

Дополнение

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар у поселка Щербаки в Запорожской области.