Горячее всего на Запорожье на границе с Донецкой областью - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Самый горячий участок на Запорожье – это граница между Донецкой и Запорожской областями. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Самый горячий (участок – ред.), как всегда, – это граница между Донецкой и Запорожской областью. Там горячее всего. Сегодня утром продолжились обстрелы города Гуляйполя. Обстрелы были Ореховской громады и обстрелы Каменского, непосредственно – это Васильевский район, части Пологовского района. Горячее всего за эту часть суток, которая прошла – это Гуляйполе и восточнее», - рассказал Старух.
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