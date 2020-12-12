Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции и греческой общины Кипра — Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции и греческой общины Кипра, а Анкара готова к диалогу по устранению разногласий с ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Anadolu, передает УНН.
“Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Вне зависимости от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе”, — сказал Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что Анкара “всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров”.
Напомним, 11 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и “принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море”. Речь идет, в частности, о деятельности Турции по поиску углеводородов в исключительных экономических зонах, границы которых Турция и Греция оспаривают.
Лидеры Евросоюза также поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары. В Брюсселе считают, что “Турция продолжает свои односторонние и провокационные действия”. В МИД Турции назвали такую позицию ЕС “предвзятой и незаконной”.