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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76708 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100295 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116522 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 151559 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199529 просмотра

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Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции и греческой общины Кипра — Эрдоган

Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции и греческой общины Кипра — Эрдоган

Киев  •  УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Евросоюзу нужно избавиться от влияния Греции и греческой общины Кипра, а Анкара готова к диалогу по устранению разногласий с ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Anadolu, передает УНН.

“Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Вне зависимости от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе”, — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара “всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров”.

Напомним, 11 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и “принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море”. Речь идет, в частности, о деятельности Турции по поиску углеводородов в исключительных экономических зонах, границы которых Турция и Греция оспаривают.

Лидеры Евросоюза также поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары. В Брюсселе считают, что “Турция продолжает свои односторонние и провокационные действия”. В МИД Турции назвали такую позицию ЕС “предвзятой и незаконной”.

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