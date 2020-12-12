Євросоюзу потрібно позбутися впливу Греції і грецької громади Кіпру — Ердоган

“Спроби віддалити Туреччину, ізолювати і тим більше покарати ні до чого не приведуть. Анкара захищає справедливість і національні інтереси. Незалежно від позиції ЄС, Туреччина продовжить робити внесок у справу миру і стабільності в регіоні”, — сказав Ердоган.

Президент Туреччини підкреслив, що Анкара “завжди демонструвала конструктивність і бажання врегулювати розбіжності з ЄС за столом переговорів”.

Нагадаємо, 11 грудня глави держав і урядів Євросоюзу прийняли рішення розширити санкції проти Туреччини і “прийняти додатковий чорний список на підставі рішення від 11 листопада 2019 року, що стосується обмежувальних заходів через незаконну діяльність Туреччини в Середземному морі”. Йдеться, зокрема, про діяльність Туреччини з пошуку вуглеводнів у виняткових економічних зонах, межі яких Туреччина та Греція оскаржують.

Лідери Євросоюзу також доручили главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю представити до саміту в березні 2021 року інші варіанти розширення санкцій відносно Анкари. У Брюсселі вважають, що “Туреччина продовжує свої односторонні і провокаційні дії”. У МЗС Туреччини назвали таку позицію ЄС “упередженою і незаконною”.