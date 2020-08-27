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Греція заявила, що планує розширити свої територіальні води на південь від Криту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Грецька Республіка розширить свої територіальні води з шести до 12 морських миль на південь від острова Крит в Середземному морі в зонах, які були розмежовані в результаті недавньої угоди з Єгиптом. Про це заявив в середу ввечері глава МЗС Греції Нікос Дендіас, завершуючи дебати на пленарному засіданні парламенту з питання про ратифікацію угод Греції з Єгиптом і Італією про розмежування морських зон і виняткових економічних зон (ВЕЗ), зазначає УНН.

Греція заявила, що планує розширити свої територіальні води на південь від Криту

Як повідомило Афінське Македонське агентство новин (АМNА), після оголошення прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в середу про те, що Афіни розширюють свої територіальні води в Іонічному морі з шести до 12 морських миль, Дендіас заявив, що територіальні води країни будуть збільшені до 12 миль і в районах, які були розмежовані в результаті укладеної 6 серпня угоди з Єгиптом. “Робота океанографів почалася, щоб розширити територіальні води в межах виключної економічної зони в рамках угоди, яку ми уклали з Єгиптом. По інших регіонах, в яких у нас немає (встановленої) ВЕЗ, ми продовжимо — наскільки це буде можливо — переговори, і потім продовжимо і там аналогічні розширення територіальних вод”, — повідомив глава МЗС.

Відповідаючи на критику головної опозиційної партії СІРІЗА про те, що нині правляча “Нова демократія” в 2018 році виступала проти розширення територіальних вод в Іонічному морі до 12 морських миль, Дендіас пояснив, що “тоді це обговорення проходило, коли не було розмежування ВЕЗ з Італією , і що логіка уряду полягає в тому, щоб спочатку потрібно визначити межі ВЕЗ, а потім розширити територіальні води”. “І ми слідуємо цій логіці”, — сказав міністр.

Дендіас також прокоментував пропозицію лівої партії МЕРА25 ексміністра фінансів Яніса Варуфакіса здійснити розмежування ВЕЗ всіх країн регіону шляхом скликання міжнародної конференції країн Східного Середземномор’я. “Ні у кого немає заперечень, але у нас немає надмірних очікувань на цей рахунок, бо президент (Туреччини Тайіп) Ердоган не визнає Республіку Кіпр і угоди, які вона підписала з Єгиптом, Ізраїлем і Ліваном”, — сказав міністр закордонних справ. Він підкреслив, що угоди Греції з Італією і Єгиптом демонструють базовий принцип, згідно з яким “острова мають ті ж права, що і материкова частина країни, як це визначено відповідною статтею Конвенції ООН з морського права”. На думку глави МЗС, “якщо Туреччина буде дотримуватися заснованої на праві концепції, що і острова мають ВЕЗ і континентальний шельф, то це буде позитивний розвиток подій”.

Дендіас також оголосив, що наступного тижня він зустрінеться з генеральним секретарем ООН “від імені Грецької Республіки, ЄС, а також міжнародної спільноти”, і підніме питання про незаконне турецько-лівійському меморандумі.

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