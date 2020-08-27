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Греция заявила, что планирует расширить свои территориальные воды южнее Крита

Киев • УНН

 • 15964 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Греческая Республика расширит свои территориальные воды с шести до 12 морских миль к югу от острова Крит в Средиземном море в зонах, которые были разграничены в результате недавнего соглашения с Египтом. Об этом заявил в среду вечером глава МИД Греции Никос Дендиас, завершая дебаты на пленарном заседании парламента по вопросу о ратификации соглашений Греции с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ), отмечает УНН.

Греция заявила, что планирует расширить свои территориальные воды южнее Крита

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМNА), после объявления премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в среду о том, что Афины расширяют свои территориальные воды в Ионическом море с шести до 12 морских миль, Дендиас заявил, что территориальные воды страны будут увеличены до 12 миль и в районах, которые были разграничены в результате заключенного 6 августа соглашения с Египтом. “Работа океанографов началась, чтобы расширить территориальные воды в пределах исключительной экономической зоны в рамках соглашения, которое мы заключили с Египтом. По другим регионам, в которых у нас нет (установленной) ИЭЗ, мы продолжим — насколько это будет возможно — переговоры, и затем продолжим и там аналогичные расширения территориальных вод”, — сообщил глава МИД.

Отвечая на критику главной оппозиционной партии СИРИЗА о том, что ныне правящая “Новая демократия” в 2018 году выступала против расширения территориальных вод в Ионическом море до 12 морских миль, Дендиас пояснил, что “тогда это обсуждение проходило, когда не было разграничения ИЭЗ с Италией, и что логика правительства состоит в том, чтобы сначала нужно определить границы ИЭЗ, а затем расширить территориальные воды”. “И мы следуем этой логике”, — сказал министр.

Дендиас также прокомментировал предложение левой партии МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса осуществить разграничение ИЭЗ всех стран региона путем созыва международной конференции стран Восточного Средиземноморья. “Ни у кого нет возражений, но у нас нет чрезмерных ожиданий на этот счет, ибо президент (Турции Тайип) Эрдоган не признает Республику Кипр и соглашения, которые она подписала с Египтом, Израилем и Ливаном”, — сказал министр иностранных дел. Он подчеркнул, что соглашения Греции с Италией и Египтом демонстрируют базовый принцип, согласно которому “острова имеют те же права, что и материковая часть страны, как это определено соответствующей статьей Конвенции ООН по морскому праву”. По мнению главы МИД, “если Турция будет придерживаться основанной на праве концепции, что и острова имеют ИЭЗ и континентальный шельф, то это будет положительное развитие событий”.

Дендиас также объявил, что на следующей неделе он встретится с генеральным секретарем ООН “от имени Греческой Республики, ЕС, а также международного сообщества”, и поднимет вопрос о незаконном турецко-ливийском меморандуме.

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