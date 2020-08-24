Туреччина продовжила перебування свого дослідного судна біля континентального шельфу Греції

Відзначено, що “турецька гідрографічна станція в Антальї випустила нове незаконне міжнародне повідомлення Navtex для проведення дослідним судном Oruc Reis сейсморозвідки в тому ж районі, який був оголошений в попередньому незаконному повідомленні Navtex, що минає в неділю”. Нове повідомлення, в якому наводяться координати зони сейсморозвідки, буде діяти до 27 серпня.

За даними АМНА, Oruc Reis в даний час рухається в районі континентального шельфу Греції в південно-західному напрямку в супроводі допоміжних суден і кораблів ВМС Туреччини, за якими стежить флот і авіація Збройних сил Греції.

Джерела в грецькому уряді заявили агентству, що, “продовжуючи свою провокаційну поведінку за допомогою оголошення нового незаконного повідомлення Navtex, Туреччина лише демонструє всьому світу, що її посилання на міжнародне право і діалог є чисто відмовками”. “При такій поведінці єдине, що їй вдається, — це негативні наслідки для неї самої”, — заявили джерела.

6 серпня міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас підписав з главою єгипетського МЗС Самеха Шукрі угоду про демаркацію морських зон в Середземномор’ї. Парламент Єгипту вже ратифікував цей документ, очікується, що незабаром його підпише президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі. Греція збирається ратифікувати 26 серпня угоди з Єгиптом і Італією про розмежування морських зон і виняткових економічних зон (ВЕЗ).

На думку Афін, угоду з Єгиптом закріплює право грецьких островів на морський шельф і ВЕЗ. МЗС Туреччини заявило, що Анкара не визнає даний документ і направила своє дослідницьке судно Oruc Reis в супроводі групи військових кораблів для сейсмічної розвідки на грецькому морському шельфі поблизу острова Кастелорізо. У відповідь Греція привела свої збройні сили в боєготовність і заявила, що буде відстоювати свої суверенні права.