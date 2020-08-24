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Туреччина продовжила перебування свого дослідного судна біля континентального шельфу Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Туреччина продовжила в неділю до 27 серпня термін перебування свого дослідницького судна Oruc Reis в районі грецького морського шельфу, що в Афінах розцінили як нову провокацію Анкари. Про це повідомило Афінське македонське агентство новин (АМНА), передає УНН.

Туреччина продовжила перебування свого дослідного судна біля континентального шельфу Греції

Відзначено, що “турецька гідрографічна станція в Антальї випустила нове незаконне міжнародне повідомлення Navtex для проведення дослідним судном Oruc Reis сейсморозвідки в тому ж районі, який був оголошений в попередньому незаконному повідомленні Navtex, що минає в неділю”. Нове повідомлення, в якому наводяться координати зони сейсморозвідки, буде діяти до 27 серпня.

За даними АМНА, Oruc Reis в даний час рухається в районі континентального шельфу Греції в південно-західному напрямку в супроводі допоміжних суден і кораблів ВМС Туреччини, за якими стежить флот і авіація Збройних сил Греції.

Джерела в грецькому уряді заявили агентству, що, “продовжуючи свою провокаційну поведінку за допомогою оголошення нового незаконного повідомлення Navtex, Туреччина лише демонструє всьому світу, що її посилання на міжнародне право і діалог є чисто відмовками”. “При такій поведінці єдине, що їй вдається, — це негативні наслідки для неї самої”, — заявили джерела.

6 серпня міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас підписав з главою єгипетського МЗС Самеха Шукрі угоду про демаркацію морських зон в Середземномор’ї. Парламент Єгипту вже ратифікував цей документ, очікується, що незабаром його підпише президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі. Греція збирається ратифікувати 26 серпня угоди з Єгиптом і Італією про розмежування морських зон і виняткових економічних зон (ВЕЗ).

На думку Афін, угоду з Єгиптом закріплює право грецьких островів на морський шельф і ВЕЗ. МЗС Туреччини заявило, що Анкара не визнає даний документ і направила своє дослідницьке судно Oruc Reis в супроводі групи військових кораблів для сейсмічної розвідки на грецькому морському шельфі поблизу острова Кастелорізо. У відповідь Греція привела свої збройні сили в боєготовність і заявила, що буде відстоювати свої суверенні права.

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