Турция продлила пребывание своего исследовательского судна у континентального шельфа Греции

Отмечено, что “турецкая гидрографическая станция в Анталье выпустила новое незаконное международное уведомление Navtex для проведения исследовательским судном Oruc Reis сейсморазведки в том же районе, который был объявлен в предыдущем незаконном уведомлении Navtex, истекающем в воскресенье”. Новое уведомление, в котором приводятся координаты зоны сейсморазведки, будет действовать до 27 августа.

По данным АМНА, Oruc Reis в настоящее время движется в районе континентального шельфа Греции в юго-западном направлении в сопровождении вспомогательных судов и кораблей ВМС Турции, за которыми следит флот и авиация Вооруженных сил Греции.

Источники в греческом правительстве заявили агентству, что, “продолжая свое провокационное поведение с помощью объявления нового незаконного уведомления Navtex, Турция лишь демонстрирует всему миру, что ее ссылки на международное право и диалог являются чисто отговорками”. “При таком поведении единственное, что ей удается, — это негативные последствия для нее самой”, — заявили источники.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ, ожидается, что вскоре его подпишет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Греция собирается ратифицировать 26 августа соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боеготовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.