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ЄС розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі

ЄС розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Глави держав і урядів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вирішили ввести додаткові санкції проти Туреччини. Відповідний документ був опублікований в п'ятницю, 11 грудня, передає УНН.

Стамбул веде розвідувальні роботи з метою пошуку газових родовищ на спірних територіях Східного Середземномор’я. Греція оголосила ці роботи незаконними. Учасники саміту доручили Раді ЄС піддати штрафним заходам фізичні особи і компанії, причетні до робіт в Середземному морі.

Крім того, верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю доручено до березня 2021 року подати варіанти подальших заходів щодо Туреччини. Це має на увазі собою чергове розширення санкцій проти Стамбула.

Конфлікт між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор’ї різко загострився в липні. Обидві держави заявили свої претензії на території з можливими родовищами нафти і газу. Євросоюз закликав Туреччину зупинити геолого буріння в спірних районах і погрожував санкціями. Однак Анкара відмовлялася йти на поступки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина рекомендує Франції відмовитися від імперіалістського способу мислення

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