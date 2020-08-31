Туреччина рекомендує Франції відмовитися від імперіалістського способу мислення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Франція повинна відмовитися від імперіалістського способу мислення, яке не відповідає реаліям сьогодення. З такою заявою виступив у неділю офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксой, який коментував висловлювання французького лідера Еммануеля Макрона про те, що Париж “дотримується політики червоних ліній”, передає УНН із посиланням на Daily Sabah.
“Настав час для тих, хто бачить себе у своєму гігантському дзеркалі, зіткнутися з істиною. Епоха визначення їх імперіалістського способу мислення за допомогою малювання ліній на картах залишилася позаду. Туреччина здатна стримувати всіх, хто намагається узурпувати її законні права та інтереси, відправивши „армаду“. З цього приводу ми нагадуємо, що конфлікти в Східному Середземномор’ї будуть вирішуватися на основі справедливості за допомогою діалогу і співпраці між прибережними країнами”, — зазначив Аксой.
Раніше 28 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж прагне підкріплювати свої заяви щодо Туреччини пропорційними кроками в Східному Середземномор’ї.
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Франція з 26 по 28 серпня провела спільні військові навчання з Кіпром, Грецією та Італією на південь від Кіпру. Вони є першим етапом реалізації ініціативи про зміцнення чотиристороннього військово-морського і військово-повітряного присутності в Східному Середземномор’ї. Навчання розпочалися після того, як Анкара направила своє дослідницьке судно Oruc Reis (“Оруч Реіс”) в супроводі групи військових кораблів для сейсмічної розвідки на грецькому морському шельфі поблизу острова Кастелорізо. У відповідь Греція привела збройні сили в бойову готовність і заявила, що буде відстоювати свої суверенні права.
До цього Макрон посилив військову присутність Франції у Середземномор’ї через дії Туреччини.