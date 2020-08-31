Турция рекомендует Франции отказаться от империалистического образа мышления
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Франция должна отказаться от империалистического образа мышления, которое не соответствует реалиям. С таким заявлением выступил в воскресенье официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, который комментировал высказывания французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Париж “придерживается политики красных линий”, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
“Настало время для тех, кто видит себя в своем гигантском зеркале, столкнуться с истиной. Эпоха определения их империалистического образа мышления с помощью рисования линий на картах осталась позади. Турция способна сдерживать всех, кто пытается узурпировать его законные права и интересы, отправив „армаду“. По этому поводу мы напоминаем, что конфликты в Восточном Средиземноморье будут решаться на основе справедливости посредством диалога и сотрудничества между прибрежными странами”, — отметил Аксой.
Раньше 28 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж стремится подкреплять свои заявления о Турции пропорциональными шагами в Восточном Средиземноморье.
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Франция с 26 по 28 августа провела совместные военные учения с Кипром, Грецией и Италией южнее Кипра. Они первым этапом реализации инициативы об укреплении четырехстороннего военно-морского и военно-воздушного присутствия в Восточном Средиземноморье. Учения начались после того, как Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis (“Оруч Реис”) в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе вблизи острова Кастелоризо. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.
До этого Макрон усилил военное присутствие Франции в Средиземноморье из-за действий Турции.