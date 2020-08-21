Лукашенко запропонував Макрону своє посередництво в діалозі з "жовтими жилетами"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чинний Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону своє посередництво в діалозі з "жовтими жилетами" у відповідь на його пропозицію стати посередником разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та головою Європейської ради Шарлем Мішелем в діалозі з білоруськими громадянами, які наполягають на повторних виборах. Про це УНН повідомляє з посиланням на БЕЛТА.
"Макрон заявив, що він хоче бути посередником у переговорах в Білорусі. Давайте спочатку я приїду і буду посередником між "жовтими жилетами" і Макроном", - сказав Лукашенко.
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"Майк Помпео – великий друг білоруського народу, нещодавно вибухнув, охарактеризував обстановку…Нехай там у себе розберуться спочатку", - сказав Лукашенко.
Окрім того, він згадав Німеччину.
"Німці там з коронавірусом не можуть розібратися, демонстрації… Чому вони перейнялися Білорусю", - продовжив Лукашенко.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не хотів би, щоб в Білорусі повторився український сценарій.
Як повідомлялося, ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі.