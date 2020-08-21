Лукашенко предложил Макрону свое посредничество в диалоге с "желтыми жилетами"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону свое посредничество в диалоге с "желтыми жилетами" в ответ на его предложение стать посредником вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Европейского совета Шарлем Мишелем в диалоге с белорусскими гражданами, которые настаивают на повторных выборах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЕЛТА.
"Макрон заявил, что он хочет быть посредником в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", - сказал Лукашенко.
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"Майк Помпео - большой друг белорусского народа, недавно взорвался, охарактеризовал обстановку... Пусть там у себя разберутся сначала", - сказал Лукашенко.
Кроме того, он упомянул Германию.
"Немцы там с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации... Почему они озаботились Беларусью", - продолжил Лукашенко.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хотел бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий.
Как сообщалось, ЕС не признает результатов президенских выборов в Беларуси.