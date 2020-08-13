Макрон посилив військову присутність Франції у Середземномор'ї через дії Туреччини

“Сторони обговорили ситуацію в Східному Середземномор’ї. Президент Франції висловив стурбованість з приводу напруженості, викликаної односторонніми заходами Туреччини в області розвідки нафти, які повинні бути припинені в інтересах мирного діалогу між сусідніми країнами і союзниками по НАТО”, — відзначили в адміністрації Макрона.

“Щоб краще оцінити ситуацію в цьому районі і гарантувати дотримання міжнародного права, президент Франції у співпраці з європейськими партнерами, включаючи Грецію, прийняв рішення тимчасово підсилити французький військову присутність в Східному Середземномор’ї в найближчі дні”, — підкреслили в пресслужбі. Аналогічне повідомлення Макрон дублював у своєму Twitter акаунті грецькою мовою.

Αποφάσισα να ενισχύσω προσωρινά τη γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Французький лідер, як вказали в Єлисейському палаці, “нагадав про необхідну солідарності Франції і Євросоюзу по відношенню до будь-якій державі ЄС, суверенітет якого опиняється під загрозою”. Президент наголосив на необхідності “більш широких консультацій між Грецією і Туреччиною” і в зв’язку з цим “вітав посередницьку ініціативу Німеччини”.

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Відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через наміри Анкари проводити розвідку газу і нафти у грецьких берегів в Егейському морі. Прем’єр-міністр Греції направив 3 червня послання голові Євроради Шарлю Мішелю і голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен “в зв’язку з провокаційним і незаконним поводженням Туреччини в Східному Середземномор’ї, кульмінацією якого стала публікація в урядовій газеті Туреччини заявок державної турецької нафтової компанії (TPAO) на отримання ліцензії на пошуки і видобуток вуглеводнів”.

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За даними грецьких телеканалів, мова йде про ділянку грецького морського шельфу в районі між островами Кастелорізо, Родос і Крит в 6 морських милях від їх узбережжя.