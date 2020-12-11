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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72092 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95197 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115153 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 150270 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198599 просмотра

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Турция отвергает позицию ЕС по региональным вопросам, как "предвзятую и незаконную"

Турция отвергает позицию ЕС по региональным вопросам, как "предвзятую и незаконную"

Киев  •  УНН

 • 9355 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. МИД Турции отверг “незаконную и предвзятую позицию” Европейского союза по ситуации с Средиземном и Эгейском морях, а также ряду других региональных вопросов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, пишет УНН.

“Из-за политических интересов пары стран ЕС в отношениях Турции и Евросоюза так и не создано позитивной повестки, а государства организации все еще (находятся) в поиске ограничительных мер, в которых нет никакой пользы. Мы отвергаем итоги саммита ЕС 10-11 декабря как предвзятые и незаконные”, — указал МИД. В ведомстве отметили, что “большинство стран Евросоюза не принимают предвзятое отношение к проблемам Кипра, Восточного Средиземноморья, Эгейского моря, но из-за духа солидарности и давления вето ряда стран вынуждены были включить эти положения в итоговый документ саммита”.

“Несмотря на провокационные шаги Греции, Турция всегда готова начать переговоры без каких-либо предварительных условий ради стабильности в регионе. Турция также с 2004 года выдвигала позитивные и конструктивные инициативы, чтобы сделать углеводороды в Средиземном море сферой стабильности, а не напряженности”, — указал МИД. Решения саммита ЕС, как считает Анкара, “в очередной раз не учли прав турок-киприотов”, и Брюсселю “нужно принять во внимание реалии острова для выработки справедливого и постоянного решения”.

“Евросоюз должен быть честным посредником, действовать принципиально, стратегически и рационально”, — заявил МИД Турции.

Справка: 11 декабря главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции и “принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море”. Речь идет, в частности, о деятельности Турции по поиску углеводородов в исключительных экономических зонах, границы которых Турция и Греция оспаривают. Лидеры также поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары. В Брюсселе считают, что “Турция продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, стран — членов ЕС и европейских лидеров”.

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