Туреччина відкидає позицію ЄС щодо регіональних питань, як "упереджену та незаконну"

“Через політичні інтереси декількох держав ЄС у відносинах Туреччини і Євросоюзу так і не створено позитивного порядку, а держави організації все ще (знаходяться) в пошуку обмежувальних заходів, в яких немає ніякої користі. Ми відкидаємо підсумки саміту ЄС 10-11 грудня як упереджені і незаконні”, — вказало МЗС. У відомстві зазначили, що “більшість країн Євросоюзу не приймають упереджене ставлення до проблем Кіпру, Східного Середземномор’я, Егейського моря, але через дух солідарності і тиск вето ряду країн змушені були включити ці положення в підсумковий документ саміту”.

“Не дивлячись на провокаційні кроки Греції, Туреччина завжди готова почати переговори без будь-яких попередніх умов заради стабільності в регіоні. Туреччина також з 2004 року висувала позитивні і конструктивні ініціативи, щоб зробити вуглеводні в Середземному морі сферою стабільності, а не напруженості”, — вказало МЗС. Рішення саміту ЄС, як вважає Анкара, “в черговий раз не врахували прав турків-кіпріотів”, і Брюсселю “потрібно взяти до уваги реалії острова для вироблення справедливого і постійного рішення”.

“Євросоюз повинен бути чесним посередником, діяти принципово, стратегічно і раціонально”, — заявило МЗС Туреччини.

Довідка: 11 декабря глави держав і урядів Євросоюзу прийняли рішення розширити санкції проти Туреччини і “прийняти додатковий чорний список на підставі рішення від 11 листопада 2019 року, що стосується обмежувальних заходів через незаконну діяльність Туреччини в Середземному морі”. Йдеться, зокрема, про діяльність Туреччини з пошуку вуглеводнів у виняткових економічних зонах, межі яких Туреччина та Греція оскаржують. Лідери також доручили главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю представити до саміту в березні 2021 року інші варіанти розширення санкцій відносно Анкари. У Брюсселі вважають, що “Туреччина продовжує свої односторонні і провокаційні дії, а також посилила риторику проти ЄС, країн — членів ЄС і європейських лідерів”.