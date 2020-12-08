Евросоюз решил освободить от НДС вакцины и тесты на COVID-19

“Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, позволив странам-членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации, до 31 декабря 2022 года”, — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза могут также использовать пониженные ставки НДС на эти товары, если примут такое решение, уточнили в совете.

Поправки были приняты 1 декабря, они вступают в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС, следует из документа. Сейчас в правовой базе ЕС опубликована версия директивы от 1 декабря.

Размер НДС в Евросоюзе каждая страна устанавливает отдельно, но ставка должна быть не ниже 15%. Исключения составляют налоги на товары и услуги, список которых формируется на уровне Евросоюза. Налог в этом случае может быть снижен до 5%.

Сейчас Евросоюз уже подписал контракты на предзаказ около 1,5 млрд доз вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac и Moderna. “Диверсифицированный портфель вакцин гарантирует Европе доступ к вакцинации, после того как вакцины будут подтверждены как безопасные и эффективные”, — сообщили в Еврокомиссии.

Сейчас из указанных компаний только Moderna и концерн BioNTech — Pfizer подали заявку на условное разрешение использовать вакцину от COVID-19 в ЕС. Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заключит, что “польза вакцины перевешивает риски в защите от COVID-19”, то может быть предоставлено разрешение на условное применения, потенциально позволит использовать вакцину в Европе до конца 2020 года, сообщили 1 декабря в BioNTech — Pfizer.

Напомним, в начале декабря Кабинет министров Украины на своем заседании освободил от НДС импортные вакцины от COVID-19.