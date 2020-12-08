Євросоюз вирішив звільнити від ПДВ вакцини і тести на COVID-19

ukru
03:38 • 49878 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 87175 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 106006 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 85816 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 107553 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 82378 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101142 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117794 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145230 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184574 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 39138 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 27415 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 19981 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 48631 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 50303 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 78298 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 317368 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 250786 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 344347 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 337615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 71699 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111929 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112527 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109385 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122808 перегляди
Актуальне
Євросоюз вирішив звільнити від ПДВ вакцини і тести на COVID-19

Євросоюз вирішив звільнити від ПДВ вакцини і тести на COVID-19

Київ • УНН

 • 11737 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рада Європейського союзу дозволила країнам — членам ЄС тимчасово звільнити від податку на додану вартість (ПДВ) вакцини від коронавірусу, тести на інфекцію та інші товари, необхідні для вакцинації. Про це повідомляється на сайті ради, передає УНН.

“Рада ЄС затвердила поправки до директиви про єдину систему ПДВ, дозволивши країнам-членам тимчасово звільнити вакцини від коронавірусу, тести на COVID-19 і товари, необхідні для вакцинації, до 31 грудня 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

Країни Євросоюзу можуть також використовувати знижені ставки ПДВ на ці товари, якщо приймуть таке рішення, уточнили в раді.

Поправки були прийняті 1 грудня, вони вступають в силу на наступний день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, випливає з документа. Зараз в правовій базі ЄС опублікована версія директиви від 1 грудня.

Розмір ПДВ в Євросоюзі кожна країна встановлює окремо, але ставка повинна бути не нижче 15%. Винятки становлять податки на товари і послуги, список яких формується на рівні Євросоюзу. Податок в цьому випадку може бути знижений до 5%.

Зараз Євросоюз вже підписав контракти на передзамовлення близько 1,5 млрд доз вакцин з шістьма західними компаніями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac і Moderna. “Диверсифікований портфель вакцин гарантує Європі доступ до вакцинації, після того як вакцини будуть підтверджені як безпечні та ефективні”, — повідомили в Єврокомісії.

Зараз із зазначених компаній тільки Moderna і концерн BioNTech — Pfizer подали заявку на умовний дозвіл використовувати вакцину від COVID-19 в ЄС. Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) укладе, що “користь вакцини переважує ризики в захисті від COVID-19”, то може бути надано дозвіл на умовне застосування, що потенційно дозволить використовувати вакцину у Європі до кінця 2020 року, повідомили 1 грудня в BioNTech — Pfizer.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів України на своєму засіданні звільнив від ПДВ імпортні вакцини від COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79