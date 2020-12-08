Євросоюз вирішив звільнити від ПДВ вакцини і тести на COVID-19

“Рада ЄС затвердила поправки до директиви про єдину систему ПДВ, дозволивши країнам-членам тимчасово звільнити вакцини від коронавірусу, тести на COVID-19 і товари, необхідні для вакцинації, до 31 грудня 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

Країни Євросоюзу можуть також використовувати знижені ставки ПДВ на ці товари, якщо приймуть таке рішення, уточнили в раді.

Поправки були прийняті 1 грудня, вони вступають в силу на наступний день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, випливає з документа. Зараз в правовій базі ЄС опублікована версія директиви від 1 грудня.

Розмір ПДВ в Євросоюзі кожна країна встановлює окремо, але ставка повинна бути не нижче 15%. Винятки становлять податки на товари і послуги, список яких формується на рівні Євросоюзу. Податок в цьому випадку може бути знижений до 5%.

Зараз Євросоюз вже підписав контракти на передзамовлення близько 1,5 млрд доз вакцин з шістьма західними компаніями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac і Moderna. “Диверсифікований портфель вакцин гарантує Європі доступ до вакцинації, після того як вакцини будуть підтверджені як безпечні та ефективні”, — повідомили в Єврокомісії.

Зараз із зазначених компаній тільки Moderna і концерн BioNTech — Pfizer подали заявку на умовний дозвіл використовувати вакцину від COVID-19 в ЄС. Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) укладе, що “користь вакцини переважує ризики в захисті від COVID-19”, то може бути надано дозвіл на умовне застосування, що потенційно дозволить використовувати вакцину у Європі до кінця 2020 року, повідомили 1 грудня в BioNTech — Pfizer.

Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів України на своєму засіданні звільнив від ПДВ імпортні вакцини від COVID-19.