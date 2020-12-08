Євросоюз вирішив звільнити від ПДВ вакцини і тести на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рада Європейського союзу дозволила країнам — членам ЄС тимчасово звільнити від податку на додану вартість (ПДВ) вакцини від коронавірусу, тести на інфекцію та інші товари, необхідні для вакцинації. Про це повідомляється на сайті ради, передає УНН.
“Рада ЄС затвердила поправки до директиви про єдину систему ПДВ, дозволивши країнам-членам тимчасово звільнити вакцини від коронавірусу, тести на COVID-19 і товари, необхідні для вакцинації, до 31 грудня 2022 року”, — йдеться в повідомленні.
Країни Євросоюзу можуть також використовувати знижені ставки ПДВ на ці товари, якщо приймуть таке рішення, уточнили в раді.
Поправки були прийняті 1 грудня, вони вступають в силу на наступний день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, випливає з документа. Зараз в правовій базі ЄС опублікована версія директиви від 1 грудня.
Розмір ПДВ в Євросоюзі кожна країна встановлює окремо, але ставка повинна бути не нижче 15%. Винятки становлять податки на товари і послуги, список яких формується на рівні Євросоюзу. Податок в цьому випадку може бути знижений до 5%.
Зараз Євросоюз вже підписав контракти на передзамовлення близько 1,5 млрд доз вакцин з шістьма західними компаніями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac і Moderna. “Диверсифікований портфель вакцин гарантує Європі доступ до вакцинації, після того як вакцини будуть підтверджені як безпечні та ефективні”, — повідомили в Єврокомісії.
Зараз із зазначених компаній тільки Moderna і концерн BioNTech — Pfizer подали заявку на умовний дозвіл використовувати вакцину від COVID-19 в ЄС. Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) укладе, що “користь вакцини переважує ризики в захисті від COVID-19”, то може бути надано дозвіл на умовне застосування, що потенційно дозволить використовувати вакцину у Європі до кінця 2020 року, повідомили 1 грудня в BioNTech — Pfizer.
Нагадаємо, на початку грудня Кабінет міністрів України на своєму засіданні звільнив від ПДВ імпортні вакцини від COVID-19.