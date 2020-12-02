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Кабмін звільнив вакцини від COVID-19 від ПДВ

Кабмін звільнив вакцини від COVID-19 від ПДВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на своєму засіданні звільнив від ПДВ імпортні вакцини від covid-19. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін доповнив перелік лікарських засобів необхідних для лікування COVID-19. Серед них — вакцини проти коронавірусу (без зазначення конкретних позицій). Такі лікарські засоби ввозяться на територію України без сплати ПДВ”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу. У вересні МОЗ подало запит на 296 млрд загального бюджету на охорону здоров’я.

Як повідомлялося, Ляшко розповів, скількох українців у МОЗ планують щепити від COVID-19 у 2021 році.

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