Кабмін звільнив вакцини від COVID-19 від ПДВ

“Кабмін доповнив перелік лікарських засобів необхідних для лікування COVID-19. Серед них — вакцини проти коронавірусу (без зазначення конкретних позицій). Такі лікарські засоби ввозяться на територію України без сплати ПДВ”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу. У вересні МОЗ подало запит на 296 млрд загального бюджету на охорону здоров’я.

Як повідомлялося, Ляшко розповів, скількох українців у МОЗ планують щепити від COVID-19 у 2021 році.